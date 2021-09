Grave incidente stradale nella serata di ieri, sabato 11 settembre. Per cause in corso di accertamento verso le ore 21.30 un'auto è uscita di strada in località la Fratta di Montechiarugolo. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno trasportato il conducente ferito al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore. Le sue condizioni di salute sono gravi.