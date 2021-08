San Geminiano, si schianta contro un'auto: muore motociclista 37enne

Gravissimo incidente stamattina in via Resga, nel comune di Montechiarugolo: per Luca Morabito non c'è stato niente da fare

Altro sangue sulle strade della provincia di Parma. Nella mattinata di oggi, venerdì 20 agosto, in via Resga a San Geminiano di Montechiarugolo una moto si è scontrata con un'auto, per cause in corso di accertamento. L'impatto è stato violentissimo: la moto è stata sbalzata nel canale e per il motociclista 37enne Luca Morabito di Basilicanova, residente nel comune di Montechiarugolo, non c'è stato nulla da fare.

L'incidente si è verificato alle ore 8.30 lungo un rettilineo, a pochi passi dal cartello della frazione di San Geminiano. L'auto, una Jeep Renegade, stava procedendo verso la via Emilia. Luca Morabito era residente in paese e, secondo le prime informazioni, stava andando a lavoro. Le cause dello scontro sono in corso di accertamento.

I soccorritori della Croce Azzurra di Traversetolo sono arrivati sul posto in pochi istanti. È intervenuto anche l'elisoccorso, partito in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma: gli operatori hanno tentato di rianimare il conducente della moto ma per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni sarebbe morto sul colpo in seguito alle gravissime ferite riportate.

Sul posto la polizia locale che sta effettuando i rilievi previsti per legge. Il tratto di strada interessato all'incidente è stato chiuso, a partire dall'intersezione con la via Emilia.

IN AGGIORNAMENTO