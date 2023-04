Auto esce di strada e si ribalta, giovane ferita incastrata tra le lamiere: è grave

Grave incidente stradale nelle prime ore della mattinata di martedì 11 aprile. Per cause in corso di accertamento la conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo mentre stava percorrendo la strada provinciale che collega Tortiano a Montecchio Emilia, a cavallo tra le province di Parma e di Reggio Emilia. Erano da poco passate le ore 7.30 quando, per cause in corso di ricostruzione, l'auto è finita fuori strada e si è ribaltata. La donna che era al volante del mezzo è rimasta incastrata ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che l'hanno liberata dalle lamiere. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi previsti per legge e gestito il traffico in zona. Si sono infatti verificati alcuni rallentamenti nell'area interessata all'incidente.

