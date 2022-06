Montechiarugolo, auto si ribalta in località La Fratta: conducente in ospedale

Erano da poco passare le ore 21.30 di ieri, mercoledì 15 giugno, quando un'auto si è ribaltata mentre stava percorrendo la strada provinciale all'altezza della località La Fratta, nel comune di Montechiarugolo. Le cause dell'incidente sono in corso di ricostruzione: secondo le prime informazioni non avrebbe coinvolto altri veicoli. Il conducente del veicolo è rimasto ferito: sul posto sono arrivati i sanitari della Croce Azzurra di Traversetolo che hanno effettuato le prime cure al ferito per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore. Le sue condizioni di salute sono di media gravità e non si trova in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale, che ha effettuato i rilievi previsti per legge.