Si scontra con un camion, auto si ribalta alla rotonda: ferito in ospedale

Un'auto si è scontrata con un mezzo pesante e poi si è ribaltata alla rotonda di via Montepelato Sud, a Monticelli Terme, nel comune di Montechiarugolo. Il grave incidente stradale si è verificato nella tarda di mercoledì 26 giugno. Erano da poco passate le ore 12 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto e un camion si sono scontrati, a pochi passi dalla rotonda. In seguito allo scontro l'auto si è ribaltata, finendo proprio sopra la rotonda. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Azzurra di Traversetolo con l'ambulanza e l'automedica. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti, oltre agli agenti della polizia locale della Pedemontana, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge. Il conducente dell'auto è rimasto ferito, fortunatamente in modo lieve.