Incidente mortale di Torrechiara: conducente indagato per omicidio stradale

E' indagato per omicidio stradale il conducente 36enne dell'auto che nella serata di mercoledì 28 dicembre, poco prima delle ore 20, ha tamponato l'auto a bordo della quale viaggiava Tiziana Sani, la 63enne morta in seguito alle gravissime ferite riportate. Lo schianto violentissimo è avvenuto lungo la Massese, all'altezza di Torrechiara, nei pressi del prosciuttificio Fumagalli.

Dopo l'impatto con la prima auto il veicolo condotto dalla donna si sarebbe poi ribaltato per poi finire fuori strada. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna: la parte anteriore dell'auto si è completamente accartocciata. Le indagini sono a carico di un giovane di 36 anni che si trovava alla guida dell'auto che ha tamponato il veicolo condotto da Tiziana Sani, che in quell'incidente ha tragicamente perso la vita. Gli approfondimenti degli inquirenti dovranno chiarire, tra l'altro, se il conducente si trovasse sotto effetto di alcol o di stupefacenti al momento dell'incidente.