Scontro mortale in via Emilia: il sorpasso e il tragico schianto in moto contro il camion

Nella mattinata di ieri, mercoledì 13 aprile, la moto guidata da Graziano Martorina si è schiantata violentemente contro un camion. Per il 44enne, originario di Siracusa, che viveva a Noceto, non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo, dopo vari tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che la moto con a bordo il 44enne abbia effettuato il sorpasso dell'autocisterna.

Nel corso della manovra di rientro il mezzo a due ruote si sarebbe poi scontrato, in modo molto violento, con il retro del furgone di Bartolini, che era fermo ed in procinto di girare a sinistra. Secondo le prime informazioni, infatti, i tre mezzi - l'autocisterna, la moto e il camion del corriere - si trovavano lungo lo stesso senso di marcia. I primi riscontri e anche le parole di alcuni testimoni confermerebbero questa dinamica.

Dopo pochi minuti sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, a sirene spiegate. La scena che si è presentata ai soccorritori era drammatica: i sanitari hanno tentato il tutto per tutto e per circa 45 minuti hanno messo in atto i tentativi di rianimazione. Una piccola speranza che però si è spenta poco dopo. Graziano non ce l'ha fatta.