Cade alla rotonda: motociclista ferito al Maggiore

E' stato ricoverato all'Ospedale Maggiore di Parma, dove è giunto con l'elisoccorso, un motociclista di 48 anni che, nel tardo pomeriggio del 28 luglio, è caduto nei pressi della rotonda del Rossetti Market ad Alseno, lungo la via Emilia.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con l'ambulanza della Pubblica Assistenza Valdarda, l'auto infermieristica 118 di Fiorenzuola, e l'elisoccorso di Parma nonché i vigili del fuoco. L'uomo ha riportato alcuni traumi ma non è in pericolo di vita. Una volta stabilizzato è stato portato in volo al Maggiore. La dinamica è al vaglio dei carabinieri.