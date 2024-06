Cade in moto a Palanzano: grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di giovedì 6 giugno a Palanzano, in via Val d'Enza. Per cause in corso di accertamento un motociclista ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è caduto rovinosamente sull'asfalto. Le sue condizioni di salute, in un primo momento, sembrano molto serie. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e dall'Ospedale Maggiore di Parma si è alzato in volo l'elisoccorso. Dopo essere stato stabilizzato dai sanitari il motociclista è stato trasportato in ospedale. Fortunatamente le sue condizioni, al momento dell'arrivo a Parma, sono state giudicate di media gravità. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.