Mulino Castelletto, pedone investito: è gravissimo

Brutto incidente nel primo pomeriggio a Mulino Castelletto, tra Bardi e Varsi dove è stato investito un pedone che adesso si trova in gravissime condizioni al Maggiore di Parma, dove è stato trasportato in elisoccorso. La polizia locale sta lavorando per risalire alle cause che hanno portato all'incidente. Immediati i soccorsi del 118: sul posto l'ambulanza di bardi e l’autoinfermieristica di Varsi, Necessario l'intervento dell'elicottero, partito dall'Ospedale di Parma.