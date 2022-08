Neviano, 68enne si ribalta con il quad: grave al Maggiore

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 agosto, nel territorio del comune di Neviano degli Arduini. Per cause in corso di accertamento un 68enne, che stava viaggiando a bordo del suo quad, è rimasto ferito dopo che il mezzo si è ribaltato. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati, in pochi minuti, i soccorritori del 118. Oltre all'elisoccorso, partito in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma, sul posto anche la Croce Rossa di Scurano e gli operatori del soccorso Alpino. Il conducente è stato trasportato al pronto soccorso con ferite di media gravità. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato traumi in varie parti del corpo ma non sarebbe in pericolo di vita.

IN AGGIORNAMENTO