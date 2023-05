Auto si ribalta a Neviano degli Arduini, conducente incastrato nell'abitacolo: 40enne in ospedale

Grave incidente stradale nel pomeriggio di martedì 9 maggio a Bazzano, frazione del comune di Neviano degli Arduini. Erano da poco passare le ore 16 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto si è ribaltata mentre si trovava in località Bazzano. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, l'ambulanza e l'automedica della Croce Azzurra di Traversetolo. Dall'Ospedale Maggiore si è alzato in volo anche l'elisoccorso. Il conducente del veicolo è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo.

I vigili del fuoco sono riusciti a liberarlo: aveva infatti un braccio schiacciato. Il ferito è stato poi affidati ai sanitari dell'automedica che, dopo aver effettuato le prime cure, lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informaizoni le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. L'incidente non avrebbe coinvolto altri veicoli. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri: i militari hanno effettuato i rilievi previsti per legge.