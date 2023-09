Incidente a Neviano degli Arduini con la minimoto: migliorano le condizioni del bimbo di 7 anni

Migliorano le condizioni del bimbo di 7 anni, ricoverato nel tardo pomeriggio di giovedì 31 agosto al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma e poi trasferito nel reparto di Rianimazione. Nella mattinata di venerdì 1 settembre il bambino, coinvolto in un incidente a Neviano degli Arduini mentre si trovava a bordo di una minimoto - le sue circostanze andranno chiarite dagli inquirenti - si trova ricoverato nel reparto di Pediatria. Le sue condizioni di salute sono giudicate stazionarie dai medici dell'ospedale.

Bambino di 7 anni in Rianimazione dopo la caduta in minimoto

Un bimbo di 7 anni è stato ricoverato, nel tardo pomeriggio di giovedì 31 agosto, nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma. Il piccolo, trasportato d'urgenza dall'ambulanza in seguito ad un incidente che lo avrebbe coinvolto mentre si trovava a bordo di una mini moto, è in gravi condizioni di salute.

Secondo le prime informazioni il bambino sarebbe stato portato dai genitori nella sede della Croce Azzurra di Traversetolo privo di coscienza. Gli operatori sanitari hanno allertato l'elisoccorso, che ha poi trasportato il bimbo in ospedale. Si sospettava, infatti, un forte trauma cranico. Il piccolo avrebbe poi ripreso coscienza ed è stato trasportato in elicottero in ospedale. Le sue condizioni di salute sono giudicate serie