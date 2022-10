Noceto, scontro tra auto e bici all'incrocio: ciclista anziano grave in ospedale

Grave incidente stradale nella mattinata di giovedì 27 novembre a Noceto, tra via Torrente Vecchio e via Ponte Alto. Secondo le prime informazioni una bicicletta e un'auto si sarebbero scontrate poco prima delle ore 9. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 con l'ambulanza infermieristica della Croce Rossa Italiana di Pontetaro, anche gli agenti della polizia locale.

Ad avere la peggio l'anziano ciclista, che è stato sbalzato sull'asfalto ed ha riportato traumi in varie parti del corpo. Secondo le prime informazioni l'auto avrebbe urtato l'anziano in bici in corrispondenza dell'incrocio. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale di Vaio, dove si trova tuttora ricoverato. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita.

IN AGGIORNAMENTO