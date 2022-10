Paura nella notte: auto si schianta contro un muro a Cella di Noceto

Paura nella notte a Cella, frazione del comune di Noceto. Per cause in corso di accertamento un'auto si è schiantata contro il muro di un'abitazione mentre percorreva la strada provinciale. Secondo le prime informazioni in conducente ha perso il controllo del veicolo, che ha finito la sua corsa contro la casa. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito. Fortunatamente il conducente ha riportato solo ferite lievi. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area dell'incidente.