Auto fuori strada a Noceto, quattro feriti: tre gravi al Maggiore

Grave incidente poco prima delle ore 23 di martedì 20 dicembre in località La Rampa a Noceto, lungo la provinciale per Medesano. Per cause in corso di accertamento il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo, che è finito fuori strada. In conseguenza dello schianto le quattro persone che si trovavano all'interno dell'auto sono rimaste ferite: in particolare tre in modo grave e una in modo lieve. Uno dei tre feriti ha riportato feriti particolarmente gravi mentre gli altri due non sarebbero in pericolo di vita. I soccorritori del 118 sono arrivati sul posto in pochi minuti con l'ambulanza e l'automedica: dopo aver prestato le prime cure ai feriti li hanno trasportati d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.

IN AGGIORNAMENTO