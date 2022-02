Paura a Noceto, auto si schianta contro una casa: ferito al Maggiore

Paura nella serata di ieri, venerdì 11 febbraio in via Matteotti a Noceto. Erano da poco passate le ore 22 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto è uscita di strada e si è schiantata contro il muro di un'abitazione. Sul posto sono arrivati, in pochi minuti, i soccorritori del 118. In un primo momento le condizioni del conducente sembravano particolarmente gravi: l'impatto del mezzo con la casa è stato molto violento. Fortunatamente il conducente, poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore, è grave ma non un pericolo di vita. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato l'auto ad uscire di strada ed impattare, poi, con l'abitazione. Secondo i primi accertamenti nell'incidente non sarebbe rimasto coinvolto nessun'altro veicolo.