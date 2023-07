Paura a Noceto, scontro tra due auto alla rotonda della Pedemontana: coinvolti alcuni bambini

Grave incidente stradale nella serata di ieri, 5 luglio, lungo la strada Pedemontana nel territorio del comune di Noceto, in corrispondenza della rotonda dove si trova il negozio di Bertinelli. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate violentemente. Secondo le prime informazioni una delle due sarebbe finita nel campo. A bordo anche alcuni bambini che sarebbero rimasti feriti in modo lieve. Sul posto, oltre alle ambulanze, anche una squadra dei vigili del fuoco di Fidenza. Gli operatori del 115 hanno fatto uscire le persone che si trovavano all'interno delle auto ed hanno poi messo in sicurezza l'area dello scontro. Le persone a bordo delle due auto e i bambini avrebbero riportato solo ferite lievi.