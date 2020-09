Schianto tra due auto nella notte a Noceto, muore un 22enne: due feriti gravi

Tragedia nella notte in località La Rampa a Noceto: in seguito ad un grave incidente stradale, che ha coinvolto due auto, un giovane di 22 anni, Matteo Marusi di Noceto, è morto mentre altre due persone - tra cui una ragazza che si trova in ospedale in condizioni serie - sono rimaste gravemente ferite.

Secondo le prime informazioni i due veicoli si sarebber scontrati - per cause in corso di accertamento - mentre si trovavano tra le provinciali di via Medesano e via Pedemontata. Il giovane 22enne, dopo essere stato trasportato d'urgenza nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma, è deceduto in ospedale. Sul posto sono arrivate, in pochi istanti, le ambulanze e l'automedica.