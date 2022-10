Paura nella notte a Noceto, schianto frontale tra due auto: tre feriti gravi

Paura nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 ottobre a Noceto. Erano da poco passate le ore 5 quando, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente mentre stavano percorrendo via Matteotti. Secondo le prime informazioni l'impatto sarebbe stato molto violento: in conseguenza dello scontro tre persone - che si trovavano a bordo dei due mezzi - sono rimaste ferite in modo serio. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure ai tre feriti, per poi trasportarli al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. I tre sono in gravi condizioni, hanno riportato infatti traumi in varie parti del corpo, ma non sono in pericolo di vita. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.

IN AGGIORNAMENTO