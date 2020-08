Ostia parmense, auto sbanda ed esce di strada: 15enne ferita in ospedale

E' di una ragazzina di 15 anni ferita e trasportata all'Ospedale Santa Maria di Borgotaro per accertamenti il bilancio dell'incidente che si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 20 agosto, ad Ostia parmense. Erano da poco passate le ore 8 quando, per cause in corso di ricostruzione, l'auto sulla quale viaggiava insieme ad altre due persone, è uscita di strada e si è ribaltata. Il conducente infatti ha perso il controllo del mezzo: nell'incidente non sarebbero coinvolti altri veicoli. Sul posto sono arrivati in pochi attimi l'ambulanza e l'automedica di Borgotaro, oltre ai Vigili del Fuoco e ai carabinieri del nucleo radiomobile di Borgotaro. Gli altri due occupanti dell'auto sono rimasti illesi. La 15enne è stata portata in ospedale: non è in pericolo di vita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.