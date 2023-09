Tragedia a Palanzano, auto esce di strada: muore il conducente

Tragedia poco prima delle ore 19 di lunedì 11 settembre nel territorio del comune di Palanzano. Per cause in corso di accertamento un'auto è finita fuori strada. L'impatto è stato molto violento e per il conducente non c'è stato niente da fare. E' morto sul colpo in seguito alle ferite riportate. I sanitari del 118, arrivati sul posto in pochi istanti, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.

IN AGGIORNAMENTO