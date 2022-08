Dramma a Palanzano, moto contro auto: muore una 54enne, grave il marito

Terribile scontro tra auto e moto a Palanzano, nei pressi della strada panoramica località Celso alle ore 17.30 di domenica 31 luglio. Ha perso la vita la 54enne Simona Dall'Aglio: la donna si trovava in sella alla moto con il marito, che ha riportato ferite di media gravità. L'incidente è avvenuto sulla strada che collega la frazione alla cittadina: si lavora per ricostruire la dinamica dello scontro.

Meno grave il conducente dell'auto. Dall'Ospedale Maggiore di Parma si è alzato in volo l'elisoccorso, trasportando il ferito al Pronto Soccorso per le prime cure, ma sono risultati vani i tentativi. Simona Dall'Aglio viveva a Tizzano Val Parma insieme al marito. La notizia, arrivata in serata, ha sconvolto la comunità cittadina.