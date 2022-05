Tir si ribalta a Panocchia, chiusa la Pedemontana: disagi al traffico

Nella mattinata di oggi, giovedì 5 maggio, un tir si è ribaltato in località Panocchia, lungo la strada provinciale Pedemontana, all'intersezione con strada Pilastro. Fortunatamente il conducente non è rimasto ferito. Per consentire le operazioni di recuperp del mezzo pesante la Pedemontana è stata chiusa per alcune ore. In conseguenza del provvedimento si sono verificati alcuni disagi alla circolazione stradale nel tratto interessato.