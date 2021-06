Auto esce di strada a Parola, tre giovani feriti: 20enne gravissimo al Maggiore

Grave incidente nella serata di ieri, venerdì 11 giugno a Parola di Fontanellato, poco dopo le ore 21. Un'auto è uscita di strada, per cause in corso di accertamento. Tre persone, tutte di giovane età, sono rimaste ferite: un ragazzo di 20 anni è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso e poi ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono particolarmente gravi.

Sul posto l'automedica di Fidenza, l'ambulanza infermieristica di Fidenza, la Croce Rossa di Fidenza, la Croce Rossa di Pontetaro l'automedica di Parma, oltre ai Vigili del Fuoco di Fidenza che hanno fatto uscire uno dei tre giovani feriti, rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. L'incidente si è verificato lungo la strada che collega Parola a Casalbarbato. Gli altri due feriti non sono in condizioni preoccupanti. Non sarebbero stati coinvolti altri veicoli.