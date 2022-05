Scontro tra auto e furgone a Parola di Fidenza: ferito grave in ospedale

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, sabato 28 maggio, alle ore 8 a Parola di Fidenza. Un'auto e un furgone si sono scontrati, per cause in corso di accertamento. L'impatto è stato particolarmente violento: sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato uno dei feriti al pronto soccorso dell'Ospedale di Vaio con ferite di media gravità. Sul posto anche la polizia locale, che ha effettuato i rilievi previsti per legge. Secondo le prime informazioni il ferito non sarebbe in pericolo di vita.