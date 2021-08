Parola, pauroso schianto contro un cancello: muoiono due 20enni, altri due gravissimi

L'incidente è avvenuto stamattina in via Emilia: Omar Beji e Bilal Ourimchi sono deceduti sul colpo, gli altri due amici sono in ospedale

È di due morti e due feriti molto gravi il bilancio del terribile incidente stradale che si è verificato alle 6 della mattinata di oggi, lunedì 16 agosto a Parola di Fidenza, lungo la via Emilia. Un'auto, con a bordo quattro giovani di circa vent'anni si è schiantata violentemente - per cause in corso di accertamento - contro la colonna di un cancello di una villa, all'altezza dell'autovelox. La scena che si è presentata ai soccorritori è stata drammatica: l'auto è stata letteralmente sventrata dall'impatto con la colonna.

I due ragazzi morti, residenti a Fidenza, si chiamavano Omar Beji e Bilal Ourimchi, entrambi di vent'anni.

I due ragazzi feriti - Walid e Mbacke - si trovano entrambi all'Ospedale Maggiore: Walid è ricoverato Pronto Soccorso in prognosi riservata, Mbacke - sempre di 20 anni - è in Rianimazione, in condizioni critiche.

I due ragazzi feriti - Walid e Mbacke - si trovano entrambi all'Ospedale Maggiore: Walid è ricoverato Pronto Soccorso in prognosi riservata, Mbacke - sempre di 20 anni - è in Rianimazione, in condizioni critiche. Non è ancora stata resa nota l'identità delle due vittime. Sul posto anche Vigili del Fuoco, carabinieri e polizia Stradale. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente per stabilire le cause dello schianto contro la colonna, che si trova poco prima dell'autovelox.

