Pedone investito da uno scooter in via Repubblica: grave al Maggiore

Grave incidente stradale nelle prime ore della mattinata di oggi, venerdì 3 dicembre. Per cause in corso di accertamento un pedone, che si trovava su via Repubblica alle ore 6.40, è stato investito da un'auto che stava percorrendo la stesssa via. L'impatto è stato molto violento e sul posto sono arrivati, in pochi minuti, i soccorritori del 118 con l'ambulanza infermieristica e l'automedica. Secondol le prime informazioni il pedone sarebbe rimasto gravemente ferito: dopo il trasporto al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore è stato medicato. Ha riportato ferite di media gravità e non è in pericolo di vita. Sul posto anche gli agenti della polizia locale per i rilievi di legge.