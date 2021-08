Pedone investito da un'auto a Pedrignano: gravissimo al Maggiore

Momenti di paura nella serata di ieri, venerdì 13 agosto. A Pedrignano, in strada Traversante, un pedone è stato investito da un'auto, per cause in corso di accertamento. L'incidente è avvenuto dopo le ore 21: sul posto sono arrivati, in pochi istanti, i soccorritori del 118 che hanno trasportato la persona ferita al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Viste le condizioni di salute particolarmente gravi il ferito è stato trasferito nel reparto di Rianimazione ed ora si trova sotto stretto controllo medico.