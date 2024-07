Disavventura per un ciclista, trasportato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Parma dopo un incidente. L'episodio si è verificato domenica alla Gabellina (Ventasso), intorno alle 13.30, quando sono stati attivati i soccorsi per il 45enne trasportato in ambulanza a Parma. È tuttora in osservazione al Pronto Soccorso.