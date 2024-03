Piazzale Caduti del lavoro, scontro tra auto e bici: un ferito

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di lunedì18 marzo in piazzale Caduti del Lavoro a Parma. Per cause in corso di accertamento un'auto e una bicicletta si sono scontrate. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, che è caduto rovinosamente sull'asfalto ed ha riportato ferite in varie parti del corpo. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, oltre agli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.