Auto investe tre pedoni in piazzale Caduti del Lavoro: trasportati d'urgenza in ospedale

Grande paura in piazzale Caduti del Lavoro nella mattinata di venerdì 7 ottobre. Per cause in corso di accertamento un'auto ha investito tre pedoni che si trovavano in quel momento nei pressi della piazza. L'allarme è scattato poco dopo le ore 11 e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure ai feriti, per trasportarli poi d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto anche la polizia locale, che ha effettuato i rilievi previsti per legge e sta cercando di ricostruire l'incidente nel dettaglio. Secondo le prime informazini i tre feriti avrebbero riportato traumi in varie parti del corpo, sarebbero gravi ma non in pericolo di vita.

IN AGGORNAMENTO