Piazzale Caduti del Lavoro, pirata della strada investe un ciclista e scappa: grave al Maggiore

Ha investito un ciclista mentre si trovava a bordo della sua auto, in piazzale Caduti del Lavoro a Parma, e poi è scappato, non fermandosi a soccorrere il ferito, poi trasportato in gravi condizioni di salute al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore. L'episodio è avvenuto qualche sera fa all'altezza della grossa rotonda alla fine di via Gramsci. Secondo le prime informazioni l'automobilista non si sarebbe fermato a soccorrere la persona investita. La polizia locale di Parma ha visionato le immagini delle telecamere piazzate in zona e sta cercando di risalire all'identità del pirata della strada, che rischia una denuncia per omissione di soccorso. Le condizioni del ciclista, secondo i medici, sarebbero particolarmente gravi.