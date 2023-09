Paura in piazzale Marsala, pedone investito da un'auto: è grave

Momenti di paura nella mattinata di martedì 5 settembre in piazzale Marsala a Parma, tra il centro e il quartiere Cittadella. Un pedone è stato infatti investito da un'auto ed è stato soccorso dal personale del 118, che lo ha accompagnato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. La dinamica dell'episodio non è chiara ma il pedone, che ha riportato traumi in varie parti del corpo, è stato trasportato dall'ambulanza in ospedale. Sul posto anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato un sopralluogo per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Il ferito non si troverebbe in pericolo di vita.

