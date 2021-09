Piazzale Santa Croce, auto si schianta contro un albero nella notte: conducente ferito

Grave incidente stradale nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 settembre. Poco prima delle ore 2 un'auto, che stava percorrendo via Gramsci ed ha inboccato la rotonda si è schiantata contro un albero, in corrispondenza di piazzale Santa Croce. Le cause dello scontro sono in corso di ricostruzione. ll conducente del mezzo è rimasto ferito: sul posto è arrivata - in pochi istanti - l'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono di media gravità: non è in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco di Parma che hanno messo in sicurezza l'area.