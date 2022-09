Cade sull'asfalto a Poggio di Berceto: motociclista grave

Grave incidente stradale nel pomeriggio di domenica 18 settembre in località Poggio di Berceto. Per cause in corso di accertamento un motociclista è infatti caduto mentre stava percorrendo la strada provinciale, provocandosi ferite serie.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure all'uomo. L'elisoccorso, partito in volo da Parma, lo ha poi trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore. Il motociclista avrebbe riportato traumi in varie parti del corpo: sono in corso accertamenti sulle sue condizioni di salute.

IN AGGIORNAMENTO