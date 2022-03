Tragedia a Polesine Parmense, auto finisce nel canale: muore una donna di 64 anni

Gravissimo incidente stradale nelle prime ore della mattinata di oggi, giovedì 3 marzo, a Polesine Parmense. Erano da poco passate le ore 5.30 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto è finita nel canale al lato della strada. L'impatto è stato molto violento. A bordo c'erano due donne: una della due, una 64enne originaria dell'Ecuador, ha avuto un malore ed è deceduta sul colpo.

L'incidente è avvenuto lungo strada Canale di Busseto. Sul posto sono arrivati, in pochi minuti, i soccorritori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I vigili del fuoco e i carabinieri di Polesine Zibello si sono portati sul luogo dell'incidente, insieme alla polizia stradale di Fidenza.

Gli operatori del 115 hanno messo in sicurezza l'area mentre i militari hanno effettuato i rilievi previsti per legge e stanno cercando di ricostruire l'episodio nel dettaglio. Secondo le prime informazioni non sarebbero coinvolti altri veicoli.

