Paura lungo il ponte Caprazucca, ciclista investita da un'auto: trasportata in ospedale

Una donna, che si trovava in bicicletta lungo il ponte Caprazucca a Parma, è stata investita da un'auto verso le ore 15 di lunedì 11 settembre. Secondo le prime informazioni la ciclista si trovava lungo l'area del ponte quando all'improvviso è sopraggiunta un'auto. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure alla donna per poi trasportarla al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi previsti per legge. Fortunatamente la donna non sarebbe in pericolo di vita ma avrebbe riportato traumi in varie parti del corpo.