Auto contro bici sul ponte Italia: ciclista grave al Maggiore

Un grave incidente stradale si è verificato, poco prima delle ore 5.30 di stamattina sabato 5 marzo, all'altezza del ponte Italia. Secondo le prime informazioni un'auto si sarebbe scontrata con una bicicletta. Le cause dell'impatto sono in corso di accertamento. Il ciclista ha avuto la peggio: è caduto a terra ed è stato poi soccorso dagli operatori del 118 che l'hanno trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono gravi ma non è in pericolo di vita. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi previsti per legge.