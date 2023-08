Paura a Pontetaro, cade con lo scooter lungo il cavalcavia: 25enne grave al Maggiore

Paura nel tardo pomeriggio di mercoledì 9 agosto lungo il cavalcavia di Pontetaro sulla strada che porta a Noceto. Erano da poco passate le ore 19 quando, per cause in corso di accertamento, un giovane 25enne ha perso il controllo dello scooter che stava guidando. Il mezzo a due ruote è finito sull'asfalto e il ragazzo è rimasto ferito con traumi in varie parti del corpo. Sul posto sono arrivati i soccorritori dell'ambulanza infermieristica di Pontetaro, oltre alla polizia locale che ha effettuato i rilievi previsti per legge. Il 25enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma per accertamenti. Non è in pericolo di vita.