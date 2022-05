Camion si ribalta nella notte a Pontetaro: conducente ferito

Incidente nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 maggio a Pontetaro. Per cause in corso di accertamento un camion si è ribaltato mentre stava percorrendo la via Emilia, nei pressi di Pontetaro. E' stato lo stesso conducente a dare l'allarme: sul posto sono arrivati gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. I sanitari, dopo aver visitato il ferito, lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale per accertamenti. Gli operatori del 115 hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area. Fortunatamente il conducente ha riportato solo ferite lievi. Il mezzo pesante è stato rimosso e la circolazione ripristinata.