Paura a Pontetaro, camion si ribalta e provoca un incendio

Paura nel pomeriggio di mercoledì 6 settembre in strada Begherella a Pontetaro. Per cause in corso di accertamento verso le ore 16 un camion si è ribaltato mentre percorreva la strada. In particolare il rimorchio è finito nei pressi del canale. In seguito al ribaltamento è scaturito un incendio, probabilmente dovuto all'uscita di carburante dal serbatoio del mezzo pesante.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 - l'ambulanza della Croce Rossa di Pontetaro con l'infermiere a bordo - e due squadre dei vigili del fuoco. Gli operatori del 115 hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area dell'incidente. L'autista del camion è rimasto fortunatamente illeso ed ha rifiutato il ricovero in ospedale.