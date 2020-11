Pedone investito da un'auto a Pontetaro: grave al Maggiore

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 novembre, a Pontetaro. Per cause in corso di accertamento un pedone è stato investito da un'auto che stava percorrendo la via Emilia, da Pontetaro in direzione Parma. Erano da poco passate le ore 15 quando il veicolo ha travolto il pedone, poco dopo il ponte sul Taro. Sul posto sono arrivati in pochi istanti i soccorritori: l'ambulanza infermieristica della Croce Rossa di Pontetaro e la polizia Locale per i rilievi previsti per legge. Il pedone è stato trasportato all'Ospedale Maggiore in gravi condizioni di salute ma non è in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato un trauma cranico e la frattura di una gamba.