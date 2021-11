Pontetaro, pulmino invade i binari e urta un treno: un morto e tre feriti gravissimi

Gravissimo incidente stradale poco dopo le ore 13.30 di oggi, giovedì 18 novembre, a Pontetaro. Per cause in corso di accertamento un pulmino che, secondo le prime informazioni, era impegnato nel trasporto scolastico di alcuni disabili, è uscito di strada mentre percorreva una strada adiacente alla linea ferroviaria Milano-Bologna ed ha invaso i binari. Secondo una prima ricostruzione, invece, il veicolo sarebbe caduto sulla linea ferroviaria mentre percorreva l'autostrada A15.

In quel momento stava transitando un treno, proveniente da Fidenza: il pulmino ha urtato il convoglio.

Il bilancio è tragico: un morto accertato e tre feriti gravissimi. Secondo le prime informazioni tutti i passeggeri del treno starebbero in buone condizioni di salute. A bordo del pulmino c'erano quattro persone: due ragazzi, l'assistente e il conducente. Non è ancora stata resa nota l'identità della vittima.

Sul posto le ambulanze, la polizia, i carabinieri, la polizia scientifica, i vigili del fuoco. Il traffico ferroviario è stato interrotto lungo la linea Piacenza-Bologna.

IN AGGIORNAMENTO