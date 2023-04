Paura a Ragazzola, auto precipita dall'argine e si ribalta: 20enne incastrato tra le lamiere, grave al Maggiore

Paura nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 marzo a Ragazzola di Roccabianca. Per cause in corso di accertamento una Volkswagen Golf, che stava percorrendo la strada a ridosso del Po, è precipitata dall'argine e si è ribaltata. Il conducente, un ragazzo di 20 anni, è rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo. Per liberarlo sono arrivati i vigili del fuoco: gli operatori del 115 lo hanno fatto uscire.

Sul posto l'automedica e l'ambulanza di San Secondo, oltre ai carabinieri. Secondo le prime informazioni il giovane conducente avrebbe riportato traumi in varie parti del corpo. Gli operatori sanitari lo hanno medicato sul posto e poi trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sarebbero serie: attualmente si trova ricoverato nell'area rossi. Il veicolo è stato rinvenuto grazie al sistema crash system, che ha allertato i carabinieri.

IN AGGIORNAMENTO