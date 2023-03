Roccabianca, auto si ribalta più volte e finisce nel canale: 20enne grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella serata di domenica 19 marzo a Roccabianca, lungo la strada provinciale all'altezza della località Ragazzola. Per cause in corso di accertamento il conducente di un'auto, un ragazzo di 20 anni, ha perso il controllo del mezzo, che è finito all'interno del canale a lato della strada e si è ribaltato. L'incidente si è verificato verso le ore 22. Secondo le prime informazioni il veicolo si sarebbe ribaltato più volte.

L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivate l'ambulanza e l'automedica di San secondo, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Le condizioni del conducente ferito sono apparse da subito di una certa gravità. Dopo le medicazioni sul posto il ferito è stato trasportato a sirene spiegate nell'area rossi del pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono considerate gravi dai medici. Gli operatori del 115 hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente mentre i militari hanno effettuato i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica.

