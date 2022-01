Roccabianca, auto esce di strada e si ribalta: conducente grave

Un grave incidente stradale si è verificato alle ore 6 di stamattina, mercoledì 19 gennaio, a Roccabianca. Per cause in corso di accertamento il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Il veicolo si è ribaltato e la persona all'interno è rimasta ferita. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito e l'hanno poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore con ferite di media gravità. Non è in pericolo di vita. Secondo i primi rilievi, effettuati dalle forze dell'ordine, l'incidente non avrebbe coinvolto altri veicoli.