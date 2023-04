Tragedia sfiorata a Roccabianca: camion esce di strada, illesi conducente e passeggero

Tragedia sfiorata sulla provinciale 10 che va da Parma a Cremona, nel tratto compreso tra Roccabianca e Fontanelle. Per cause ancora in corso d'accertamento, nel pomeriggio di mercoledì 19 aprile, un mezzo pesante articolato è uscito di strada. Il conducente e un altro occupante sono usciti fortunatamente illesi. Sul posto i carabinieri per i rilievi di legge che hanno disposto la chiusura temporanea della strada.