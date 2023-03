Ha un colpo di sonno e finisce nel canale: donna, incastrata nell'auto, grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, mercoledì 1° marzo, a Fontanelle di Roccabianca, verso le ore 7.30. Per cause in corso di accertamento un'auto è finita nel canale. La conducente del veicolo, infatti, ha perso il controllo del mezzo probabilmente per un colpo di sonno: dopo aver sbandato l'auto ha concluso la sua corsa in un fosso.

Sul posto i sanitari della Croce Rossa di San Secondo con ambulanza e automedica. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno estratto la donna dall'auto. Gli agenti della polizia locale della Bassa Val Taro hanno regolato il traffico. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma in condizioni di media gravità. Secondo le prime informazioni il conducente avrebbe riportato traumi in varie parti del corpo. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita.

IN AGGIORNAMENTO