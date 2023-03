Tragedia di Roccabianca: il fratello di Sara è ancora grave al Maggiore

E' ancora ricoverato in gravi condizioni di salute all'Ospedale Maggiore di Parma il fratello di Sara Loiero, la ragazza di 22 anni morta in seguito al terribile incidente stradale, che si è verificato poco dopo le ore 20 di sabato 18 marzo a Borgonovo, frazione di Sissa Trecasali. L'auto sulla quale viaggiavano i due giovani è finita nel canale e si è ribaltata, per cause in corso di accertamento.

Dopo lo schianto i sanitari le ambulanze di San Secondo e di Colorno hanno trasportato i due giovani al Maggiore. Sara Loiero è stato subito ricoverata nel reparto di Rianimazione, dove è deceduta dopo poche ore. Il fratello Pasquale è stato trasportato al pronto soccorso, nell'area rossi: le sue condizioni sono apparse subito serie. Nel corso delle ore però la situazione sanitaria del giovane è migliorata ed ora non si trova più in pericolo di vita.

Sara Loiero, originaria di Crucoli Torretta, comune della provincia di Crotone, viveva nel parmense da settembre. Frequentava l'Università di Parma. Sara si era trasferita nella nostra città da settembre insieme alla famiglia, la madre ed il padre.